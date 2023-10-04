Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/E88rzzBm2N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2023