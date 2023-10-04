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Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Sarp Özer  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya bir araya geldi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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