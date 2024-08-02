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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmünde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sivil yerleşim alanlarını, hatta kampları bombalayan, çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Esin Işık  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmünde

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı sürekli hedef alan hadsiz paylaşımları bir suçluluk psikolojisidir. Sivil yerleşim alanlarını, hatta kampları bombalayan, çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli hedef alan hadsiz paylaşımları bir suçluluk psikolojisidir. Sivil yerleşim alanlarını, hatta kampları bombalayan, çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmündedir. İsrail hükümeti, işledikleri suçlardan ötürü vicdanlarda yargılandığı gibi hukuk önünde de eninde sonunda yargılanacaklardır."

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