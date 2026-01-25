Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,938.00
BTC/USDT
88,594.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Batı Akdeniz ve Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde ise fırtına uyarısında bulunuldu.

Buğrahan Ayhan  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kıyı Ege'de de yarın akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de (Hatay'ın güney kıyıları) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Tugayı'nın Kore'de Kumyangjang-Ni Muharebesini kazanmasının 75'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
İstanbul'da kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar ile görüşecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Aralık'ta en düşük sıcaklık Van'da en yüksek sıcaklık Hatay'da ölçüldü

Türkiye genelinde aralık yağışları ortalamaya göre yüzde 21 azaldı

İtalya ve Malta'da "Harry" fırtınası etkisini göstermeye devam ediyor

İtalya ve Malta'da "Harry" fırtınası etkisini göstermeye devam ediyor
Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Dün tüm yurtta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Dün tüm yurtta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet