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Meteorolojiden batı kesimlerde yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun batı kesimlerde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eda Özdener  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Meteorolojiden batı kesimlerde yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un batı, Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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