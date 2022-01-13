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Meteorolojiden Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 13.01.2022
Meteorolojiden Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arasında) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz'in batısında bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

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