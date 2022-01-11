Dolar
13.84
Euro
15.70
Altın
1,806.98
ETH/USDT
3,108.80
BTC/USDT
41,850.00
BIST 100
2,036.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısının silahla saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki genç kızın cenazesi, toprağa verildi.

Serkan Avci   | 11.01.2022
Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Raziye Oskay'ın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan Oskay'ın cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıkta toplanan Oskay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları üzüntü yaşadı.

Oskay'ın cenazesi işlemlerin ardından götürüldüğü Tarsus ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan, dün olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı B.C.U'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Genç kızın silahlı saldırıya uğradığı ana ilişkin güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının sokakta önünü kestiği Oskay'a silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, dün iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U. (24) tarafından silahlı saldırıya uğraşmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Oskay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı
Kanada’da Omicron'un ilk 40 gününde 2020’dekinden daha fazla vaka kaydedildi
Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı
Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Benzer haberler

Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi

Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi

Mersin'de yeşil soğan hasadı başladı

'Yaşama şansı yok' denilen bebek anne karnındaki operasyonla hayata tutundu

Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti

Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti
ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi bugün nakledilecek

ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi bugün nakledilecek
Bakan Karaismailoğlu: Demirkapı Tüneli ile Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre daha kısalacak

Bakan Karaismailoğlu: Demirkapı Tüneli ile Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre daha kısalacak