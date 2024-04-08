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"Mercek-16" operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-16" operasyonlarında 912 silahın ele geçirildiğini ve 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
"Mercek-16" operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonlarında 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

"Mercek-16" operasyonlarında ev, iş yeri, halka açık alanlar ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabancanın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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