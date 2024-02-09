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Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için kuvvetli lodos uyarısı

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuvvetli lodos bekleniyor.

İsa Toprak  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için kuvvetli lodos uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, bu illerin yüksek kesimlerindeyse zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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