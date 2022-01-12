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Gündem

Marmara Adası'nda kar etkili oluyor

Balıkesir'in Marmara ilçesinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Murat Ünlü   | 12.01.2022
Marmara Adası'nda kar etkili oluyor

Balikesir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah kar yağışı başladı.

Ada ilçe olan Marmara ile Saraylar Mahallesi arasındaki yolda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre aksadı.

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Erdek ile Marmara Adası arasındaki feribot seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

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