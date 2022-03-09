Marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı sıkı denetimler sürüyor
Ticaret ve İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen marketlere cezai işlem uyguluyor.
Şanlıurfa/Erzurum/Sivas
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, son 3 günde 228 markette denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulundu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı.
Denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 6 markete cezai işlem uygulandı.
Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'daki marketlerde de stokçuluğun ve fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.
Erzurum Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki gıda ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetledi.
Zincir marketlerin depolarını kontrol eden ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığına baktı.
Denetimlerin ardından tutulan tutanaklar incelenmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildi.
Tunceli
Tunceli'de Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, market ürünlerinde fiyat artışı olup olmadığını kontrol etti.
Marketlerdeki yağ raflarını ve depoları inceleyen ekipler, raf ile kasa arasında fiyat farklarına da baktı.
Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıda ise fahiş fiyat ve stokçuluğu önlemek için alınması gereken tedbirler görüşüldü.
İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Ağrı
Ağrı'da ise ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin stok durumu ve fiyatları denetlendi.
Belediye görevlileri, marketlere giderek çeşitli ürünlerde fiyat araştırması yaptı.
Ekipler, ayrıca yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını inceledi.
Ardahan
Ardahan'da da stokçuluğun ve fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AA muhabirine, kentte belli aralıklarla denetimler yapıldığını söyledi.
Zorba, "Bu çalışmayı Ticaret İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz." dedi.
Kars
Kars'taki marketlerde de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.
Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetim yapıldı.
Marketlerin depolarını inceleyen ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığını da kontrol etti.
İl genelinde denetimler devam ediyor.
Erzincan
Erzincan'da da stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla market denetimleri devam ediyor.
Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, polis ve belediye zabıta ekiplerinin marketlerde yaptığı kontrollerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konular inceleniyor.
Ekipler, marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını da kontrol ediyor.
Sivas
Sivas'ta bazı market ve toptancılarda fiyat denetimi yapan Vali Salih Ayhan, fırsatçılara ve stokçulara göz açtırmadıklarını belirterek, vatandaşların spekülasyonlara kulak asmamasını istedi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, kentteki bazı market ve toptancılarda fiyatları denetledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, stokçuluk, KDV indirimi, etiket-fiyat, son kullanma tarihi ve depo kontrollerinin sürdüğüne dikkati çekerek, olumsuz durumlarda cezai müeyyide uygulandığını aktardı.
Ayhan, stokçuluk, aşırı fiyat hareketliliği, serbest piyasa kurallarını suistimal ve spekülatif hareketlerde bulunanlara fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Son bir hafta içerisinde özellikle hafta sonu yağ konusunda müthiş bir spekülasyon, manipülasyon yapıldı. Kamuoyunda doğru olmayan bilgiler paylaşıldı. Vatandaşımız tedirgin edildi. Vatandaşlarımızda da aşırı şekilde yağ talebi oluştu. Olumsuz görüntülere neden oldu. Yapılan açıklamalar, bilgilendirmeler ve denetimler sonucu süreç normale döndü." ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da gıda depoları ve marketlerin aralıksız denetlendiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Yaptığımız incelemelerde fiyatlar bir hafta öncesi ile aynı durumda. Depolar dolu, raflar dolu, tedarik zincirinde aksama yok, endişeye de gerek yok. Dolayısıyla vatandaşımızın özellikle sosyal medya algısına ve bu oyunlara gelmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın, kaygılanmasın. Biz büyük bir devletiz. Bunların üstesinden gelebilecek güce ve kudrete sahibiz. Vatandaşlarımıza sağlıklı, düzenli, tedarik zinciri kırılmadan temel gıda ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda her türlü takibimizi yapacağız."
Mardin
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, katıldığı marketlere yönelik denetimde, "Ülkemizde ve Mardin'deki marketlerimizde başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünleri çok şükür yeteri kadar var. Hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok." dedi.
Vali Demirtaş, beraberinde Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle ve zabıta ekipleri ile bazı zincir ve yerel marketleri denetledi.
Özellikle yağ satış reyonları ile depoların incelendiği denetimlerde, ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.
Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin depolarını da gezerek inceleyen Demirtaş, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması uyarısında bulundu.
Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, il genelinde görevli ekiplerce marketlere yönelik yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Kentte faaliyet gösteren marketlerde şu ana kadar yasal işlem yapılacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Demirtaş, "Çok şükür raflarımız tamamen dolu. Ülkemizde ve Mardin'deki marketlerimizde başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünleri çok şükür yeteri kadar var. Hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Bundan sonra denetimlerimiz sık bir şekilde sürecek. Sadece merkezde değil tüm ilçelerimizde bu denetimleri yapıyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.