Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Mert Davut  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, okullardaki kantin ve yemekhanelerde denetimler yapıldığını bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden, söz konusu denetimlere ilişkin açıklama yapıldı.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla kontrol görevlilerince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerimize gıda arzında bulunan işletmelerin teknik ve hijyenik koşulları ve diğer hususlarda mevzuata uygunluk açısından titizlikle kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gıda işletmelerine yönelik kontrolün önemine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Değerli velilerimiz, 'karekod uygulaması' ile işletmelerin denetim süreçlerini şeffaf şekilde paylaşıyor, gıda güvenilirliğini birlikte sağlıyoruz. 'Tarım Cebimde' uygulaması ile kontrol sizde!"

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, okullardaki kantin ve yemekhanelerde denetimler yapıldığını bildirdi

