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Mardin'de yakalanan PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Baransson sınır dışı edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Mardin İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson Mardin'de yakalanarak, sınır dışı edildi.

Mehmet Tosun  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Mardin'de yakalanan PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Baransson sınır dışı edildi

Ankara

Alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, MİT, Mardin İl Jandarma Komutanlığıyla düzenlediği ortak operasyonla, PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından Baransson'ı Nusaybin'de yakaladı. Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonla uzun süredir takip edilen Baransson, gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson'ın, gözaltı sürecinde "PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri" kabul etmediği öğrenildi.

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