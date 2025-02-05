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Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı

Mardin'in Derik ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı.

Halil İbrahim Sincar  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı

Mardin

Mardin'in Derik ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada savcı, tır şoförleri tutuksuz 2 sanık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, şirket yetkilisi 3 tutuksuz sanığın da beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen, tutuksuz yargılanan tır şoförleri Yunus Ş. ve Umut G. ile şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, savcı esas hakkında hazırladığı mütalaasını sundu.

Savcının mahkemeye sunduğu mütalaasında, söz konusu trafik kazaları hatırlatılarak, sanıkların araçlarının fren sisteminin arızalı ve devre dışı olduğunu bilmelerine rağmen yola devam ettikleri belirtildi.

Soruşturma aşamasında kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun da yer aldığı mütalaada, tır şoförü 2 sanığın asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Mütalaada sanıklar hakkında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Tır şoförleri Yunus Ş. ve Umut G'nin kullandıkları araçlarla seyir halindeyken, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı neticesinde meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermek şeklindeki eylemleri nedeniyle 'bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep olunur."

Mütalaada, şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G'nin kazaların meydana gelmesinde kusurlarının olmadığı ve cezalandırılmalarına yönelik her türlü şüpheden uzak kesin, somut ve inandırıcı bir delile ulaşılmadığının anlaşıldığından üzerlerine atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi talebinde bulunuldu.

Sanıkların yargılanmasına 27 Şubat'ta devam edilecek.

İstenilen ceza

Davanın iddianamesinde, tır şoförlerinden Umut G. ve Yunus Ş. ile şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.

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