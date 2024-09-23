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Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü

Manisa'da bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Ahmet Bayram  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden bir plastik fabrikasının atık su altyapı için yürütülen kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprağın altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı.

​​​​​​​Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü

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