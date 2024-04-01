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Manisa'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın sabun yüklü tıra arkadan çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Onay Ozan  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Manisa'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa

Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, M.A'nın ( 25) kullandığı 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü Nadi Çekin ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Manisa'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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