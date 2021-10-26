Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya
Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 15 arazöz ile 2 helikopter ve bir uçak sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, 7 helikopter ile 2 uçağın da destek vereceği bildirildi.
Yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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