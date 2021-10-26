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Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fatih Hepokur   | 26.10.2021
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya

Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 15 arazöz ile 2 helikopter ve bir uçak sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, 7 helikopter ile 2 uçağın da destek vereceği bildirildi.

Yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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