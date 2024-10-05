Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,652.90
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
62,201.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir Belediyesi Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi Açılışı'nda konuşuyor.
logo
Gündem, TEKNOFEST

Lise öğrencileri "SuAT Makinesi" ile su israfını önlüyor ve geri dönüşümü sağlıyor

BİLSEM öğrencileri, pet şişelerde kalan suların israfını önlemek ve şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla geliştirdiği "SuAT Makinesi" ile TEKNOFEST İklim Değişikliği ve Toplumsal Farkındalık Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci oldu.

Bekir Ömer Fansa  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Lise öğrencileri "SuAT Makinesi" ile su israfını önlüyor ve geri dönüşümü sağlıyor

Adana

Çukurova Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, pet şişelerde kalan suların israfını önlemek ve şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla geliştirdiği "SuAT Makinesi" ile TEKNOFEST İklim Değişikliği ve Toplumsal Farkındalık Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci oldu.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda üçüncü gününde sürüyor.

Etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği projeler de sergileniyor.

Çukurova BİLSEM öğrencilerince geliştirilen ve TEKNOFEST İklim Değişikliği ve Toplumsal Farkındalık Araştırma Projeleri Yarışması'nda birincilik alan "SuAT Makinesi" projesi de alanda yer alıyor.

Su israfını önlemek ve pet şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla geliştirilen proje, festival alanında ziyaretçilerce kullanılıyor.

Çukurova Bilim Sanat Merkezi öğrencileri Oğulkan Kocamanoğlu, Sarp Deniz Arıkan ve Elisa Ortatepe, 9 aylık çalışmayla "SuAT Makinesi" projesini yaptı.

Makinede, pet şişelerde kalan suların döküldüğü 16 litrelik bölümle ile kapak ve şişelerin de içine atılabildiği alan yer alıyor.

Öğrencilerden Oğulkan Kocamanoğlu, AA muhabirine, projelerinin yurt dışı gezileri sırasında havalimanlarında içinde su olan şişelerin çöpe atıldığını görmeleriyle ortaya çıktığını anlattı.

Bu duruma çok üzüldüklerini belirten Kocamanoğlu, arkadaşlarıyla hem su israfını önlemek hem de şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla "SuAT Makinesi" projesini yaptıklarını söyledi.

TEKNOFEST'e katılıp birinci oldukları makinelerini Adana'daki festivalde sergilediklerini ifade eden Kocamanoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklar bizim projemizi çok seviyor. Uygulamayla ne kadar su attıklarını, ne kadar suyu geri dönüştürebildiklerini görebiliyorlar. TEKNOFEST'e 7'den 70'e herkes görüyor. İnsanlar, sularını, plastik şişelerini geri dönüşüme kazandırmak için buraya getiriyorlar."

Toplanan kapaklarla engellilere de destek olunuyor

Kocamanoğlu, makinede biriken suların temizlikte veya çiçek sulamak gibi işlerde rahatlıkla kullanılabileceğini dile getirdi.

Makinenin imalatından bu yana şişe ve kapakları da değerlendirdiklerini belirten Kocaman, "Kapakları engellilere tekerlekli sandalye olması için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine gönderdik. Şişeleri de plastik fabrikasına geri dönüşüm için gönderdik." diye konuştu.

"Bu makine her yerde kullanılabilir"

Makinenin günlük hayatta kullanımının yaygınlaşmasını istediklerini dile getiren Kocamanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz projemizin patentini aldıktan sonra yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Hava alanlarında, okullarda, festivallerde, stadyumlarda çok büyük su israfı oluyor. İçinde su olduğu halde şişeler bırakılıyor. Bu makine her yerde kullanılabilir. Herkes ne kadar su biriktirdiğini uygulamadan görebiliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İHH, Lübnan'da ihtiyaç sahipleri için mutfak açtı
"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele imha timi oluşturuldu
Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam ve üretim ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bu bölgede güven ve istikrar içerisinde ayakta kalabilmiş olan en önemli ülkedir

Benzer haberler

İTÜ öğrencileri geliştirdikleri sosyal robotu TEKNOFEST'te sergiliyor

İTÜ öğrencileri geliştirdikleri sosyal robotu TEKNOFEST'te sergiliyor

Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının ürettiği "Haberci Drone"u inceledi

"Parmak izi" ile spor becerilerini keşfeden yazılıma TEKNOFEST'ten ödül

Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu

Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu
Lise öğrencileri "SuAT Makinesi" ile su israfını önlüyor ve geri dönüşümü sağlıyor

Lise öğrencileri "SuAT Makinesi" ile su israfını önlüyor ve geri dönüşümü sağlıyor

Liselilerin tasarladığı mini kargo uçağının prototipi TEKNOFEST'te beğeniye sunuldu

Liselilerin tasarladığı mini kargo uçağının prototipi TEKNOFEST'te beğeniye sunuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet