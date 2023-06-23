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LGS kapsamındaki merkezi sınavda 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı

Utku Şimşek  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını bildirdi.

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi." ifadelerine yer verildi.

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