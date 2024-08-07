Dolar
33.57
Euro
36.69
Altın
2,395.03
ETH/USDT
2,508.80
BTC/USDT
56,915.00
BIST 100
9,881.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

​​​​​​​ Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler️." ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimi bugün yapılıyor
"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı
Bolu Dağı'nda zincirleme kazada tırın altında kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Benzer haberler

"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

"Çember 20" operasyonlarında aranan 4 bin 517 kişi yakalandı

"Siberağ-4" operasyonlarında 86 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi
"Narkoçelik-30" operasyonlarında 1,5 ton metamfetamin ele geçirildi

"Narkoçelik-30" operasyonlarında 1,5 ton metamfetamin ele geçirildi
Bakan Yerlikaya'dan İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına tepki: Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak haddinize değildir

Bakan Yerlikaya'dan İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına tepki: Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak haddinize değildir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet