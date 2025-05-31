Aydın'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunan organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, aralarında elebaşı H.Ö'nün de bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerince Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktardı.
Aydın’da hesaplarında 1,1 Milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından operasyonlar düzenlendi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 31, 2025
Operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı ve tamamı TUTUKLANDI❗… pic.twitter.com/8TXmWbMCIo
Operasyonlarda elebaşı H.Ö'nün de içinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin tatil için bir işletmeye başvuranların kart bilgilerini ele geçirdikleri, kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları "şirinleme yöntemi" ile kendi hesaplarına aktardıkları, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre 1 milyar 150 milyon liralık para hacmine ulaştıklarının tespit edildiği bilgisini verdi.
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Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Operasyon sonucu çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile 201,5 milyon lira değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu. Aydın Valimizi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.