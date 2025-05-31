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"3. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfınca "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu oturumların ardından sona erdi.

Rüveyda Mina Meral, Mücahit Türetken  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
"3. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki üç farklı salonda; "Aile Psikolojisi", "Kuşaklararası İlişkiler ve Aile", "Yapısal Dönüşümler ve Aile", "Milli Kültür ve Aile", "Din ve Aile", "Aile ve Değerler", "Din Psikolojisi", "Sosyokültürel Perspektiften Aile", "Psikososyal Perspektiften Aile", "Göç ve Aile" ile "Aile ve Medya" başlıklarıyla gerçekleştirildi.

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Oturumlarda, modern dünyada aile olmak, aile içi şiddet, aile kurmaya yönelik öneriler, dijital ve küresel çağda aile kavramının korunması, ailenin yeniden yapılanması için pratik öneriler, modern hayatta babanın değişen rolü, toplumsal cinsiyet karmaşası, göç eden ailelere yönelik rehberlik modelleri gibi konularda akademisyenler ve uzmanlar görüşlerini paylaştı.

Sempozyumda, 12 ülkeden çok sayıda akademisyen tebliğ sundu.

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