Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,536.20
BTC/USDT
104,495.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Suriyeli ailelerin psikolojik durumu ele alındı

Psikiyatrist Dr. Mulhem Zuheyr el-Haraki, Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te yıkılmasının Suriyeli aileler üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Çağrı Koşak  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Suriyeli ailelerin psikolojik durumu ele alındı

İstanbul

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" etkinliğinde Suriyeli ailelerin psikolojik durumu hakkında konuşma yapan Haraki, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Haraki, "Suriyeli aileler, büyük zorluklara karşı mücadele etmek durumunda kaldı. Babalar evlatlarından, evlatlar ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu, bütün Suriye toplumunu etkiledi." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'deki Suriyeli ailelerin yakın kültür ve Türk insanının yardımlarıyla hayatının kolaylaştığını ifade eden Haraki, yine de Suriyeli ailelerin bu süreçte bir kimlik karmaşası yaşadığını dile getirdi.

"Şiddetli baskı ortamı geride kaldı"

Haraki, 8 Aralık 2024’teki devrim sürecinin Suriyeli ailelere etkisi hakkında, "Suriyeli aileler üzerinde devrimin gerçekten çok olumlu bir etkisi oldu. Aileler rahatlar ve memnunlar, daha fazla iyi hissedebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir ortam meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin ülkelerine gidebilecekleri bir durumun onların psikolojisi üzerinde olumlu bir etki yaptığına dikkati çeken Haraki, "Ülkedeki zorluklara ve yıkıma rağmen, Suriyelilerin ülkelerine dönebilme ya da gidebilme imkanı onları rahatlattı." şeklinde konuştu.

Haraki, Suriye'de daha önceden mevcut olan şiddetli baskı ortamının geride kaldığını, Suriyeli ailelerin bu sebeple memnun olduğunu ve ülkedeki gelişmeler paralelinde Suriyelilerin olumlu etkilenebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Bodrum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı
3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Suriyeli ailelerin psikolojik durumu ele alındı

Benzer haberler

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Suriyeli ailelerin psikolojik durumu ele alındı

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Suriyeli ailelerin psikolojik durumu ele alındı

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nun sonuç bildirisi açıklandı

"3. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda "Diasporada Türk Ailesi" konuşuldu

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda "Diasporada Türk Ailesi" konuşuldu
"3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nda "dijital dönüşümde riskler" konuşuldu

"3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nda "dijital dönüşümde riskler" konuşuldu
3. Uluslararası Aile Sempozyumunda "Din ve Aile" oturumu düzenlendi

3. Uluslararası Aile Sempozyumunda "Din ve Aile" oturumu düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet