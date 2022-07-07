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Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılabilecek

Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

Kemal Karadağ   | 07.07.2022
Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılabilecek

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet başsavcılıklarına Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre bayram dolayısıyla cezaevlerinde açık görüşler, 11-15 Temmuz'da yapılacak.

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" şeklindeki disiplin cezaları kesinleşmiş olan ve bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.


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