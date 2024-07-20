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KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.

Buğrahan Ayhan  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu yapıldı

Ankara

Saat 14.45'te başlayan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumunda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu ise yarın yapılacak.

20.07.2024

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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