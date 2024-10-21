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Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşir Kelleci  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Bayburt

Bayburt'tun yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ile soğuk hava, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.

Buzlanmaya bağlı olarak, özellikle ağır tonajlı araçların zor anlar yaşadığı Kop Dağı Geçidi'nde, can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulunuyor.

Karayolları ekiplerinin buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama yaptığı güzergahta, trafik polisleri ulaşım güvenliği için kontrollerini sürdürüyor.

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