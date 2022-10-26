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Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

Savaş Güler   | 26.10.2022
Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

İrfan M. idaresindeki 38 AK 820 plakalı otomobil, Edipoğlu Caddesi'ndeki kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki 42 C 0238 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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