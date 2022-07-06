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Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi.

Zehra Melek Çat, Savaş Güler   | 06.07.2022
Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı.

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

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