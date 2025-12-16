Dolar
logo
Kültür

Mevlana, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistleri Konya'da buluşturuyor

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Atilla Hancı  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Mevlana, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistleri Konya'da buluşturuyor Fotoğraf: Atilla Hancı/AA

Konya

Konya'da bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak için kente gelen çok sayıda yabancı turist, etkinlikleri takip ediyor.

İran'dan Konya'ya etkinlikler için geldiğini söyleyen Negin Nasirivatan (25), "Biz İranlılar Mevlana'ya Şems'e ve onun şiirlerine, sema ayinine aşinayız. Mevlana'nın ve Şems'in görüştükleri mekanı da ziyaret ettik, ayrıca türbelerini de ziyaret ettik. Bu ziyaretimiz çok güzeldi, harika insanlarla tanıştık. Türk misafirperverliğini ve nezaketini de görmüş olduk. Çok lezzetli yemekler yedik. Mevlana, bütün insanlığın bir olduğunu, insanların birbirlerinden farklı olmadığını ve bütün insanların Allah'a yakın olmaları gerektiği söylüyor." dedi.

Bangladeş'ten ailesi ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Shahazadi Kobra (40) da yoğun duygular içinde olduğunu söyledi.

Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Kobra, "Çok huzurlu bir ortam. Mevlana aşktan bahsediyor. Biz nesiller boyu Mevlana ile ilgili şeyler duyduk. Mevlana'ya yakın olmak harika bir duygu. Onun maneviyatı ve uyanışı insanları Allah'a yaklaştırıyor." ifadesini kullandı.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, yarın Şebiarus gecesi programıyla sona erecek.

