Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele'yi kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ondele, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Ondele'nin, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.