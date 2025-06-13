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İsrail ordusunun İran’a düzenlediği saldırıların ardından son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız.
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DMM "Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden generallerin ölümüne sevindiği" iddiasını yalanladı.

Abdullah Sarica  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
DMM "Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarının paylaşımında geçen X hesabının, Esra Albayrak ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bu durumun, ilgili hesabın profil fotoğrafından da anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soykırımcı İsrail yanlısı propaganda hesaplarının, yine aynı sosyal medya hesabının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yaptığı daha önceki yalanlamalarımızdan hatırlanacaktır. Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrardan yanadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İsrail'in vahşi saldırganlığına karşı uluslararası platformlarda ortaya koyduğu tutum bilinmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İsrail'in İran'a yönelik menfur saldırısını lanetlemiş, Türk milleti adına komşu İran halkına taziyelerini bildirmiştir."

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