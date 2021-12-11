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Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimleri süren Mehmetçik, metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptı.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.12.2021
Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların zorlu şartlardaki eğitimlerine ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" başlığıyla yapılan paylaşımda, komandoların Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptıkları anların görüntüleri yer aldı.

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