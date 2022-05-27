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Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

Kocaeli'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 Afgan uyruklu şahıs, İstanbul’dan kalkan uçaklarla ülkelerine gönderildi.

Şahin Oktay   | 27.05.2022
Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

Kocaeli

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 400 düzensiz göçmenden 272'si, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde valilik koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Aralarında 22 Mayıs'ta kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu kişiler 2 ayrı uçakla Afganistan’a gönderildi.

128 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a intikal ettirilecek.

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