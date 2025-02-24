Kocaeli'de restoranında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, müzakereci aracılığıyla teslim olan zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli
Osmanyılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir restorana gelen R.T, yaklaşık 1 yıldır alacaklı olduğunu iddia ettiği işletme sahibi Mehmet Günaydın'a pompalı tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Günaydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Müzakereci aracılığıyla teslim olan şüpheli R.T. gözaltına alındı.
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