Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste çarşaflı bir kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunan kişiye yolcular tepki gösterdi, şüpheli görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı https://t.co/lhJwpkjVh5 pic.twitter.com/ITvhEu8dbg— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 20, 2023
Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli kadın M.D.G'yi (52) gözaltına aldı.
Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.