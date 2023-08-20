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Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kadir Yıldız  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste çarşaflı bir kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli kadın M.D.G'yi (52) gözaltına aldı.

Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

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