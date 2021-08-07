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Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Esmer Geçal   | 07.08.2021
Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde kereste, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 3 itfaiye erinden 2'si ambulansla hastaneye kaldırıldı, biri ayakta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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