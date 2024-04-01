Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, hasara yol açtı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.