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Kocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 13 kişi yaralandı.

Esmer Geçal, Şahin Oktay, Fatih Gürbüz  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Kocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Patlamada yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, apartmandaki ve çevredeki bazı evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"Ekiplerimiz tüm daireleri boşaltmış vaziyette"

Vali Aktaş, gazetecilere, "Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın, patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir vatandaşımız da yok. Tüm itfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Olayda ağır yaralı olmadığına ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren Aktaş, kendilerinin de hastaneye gideceklerini ifade etti.

Bir basın mensubunun "Bugün öğle saatlerinde ilçede doğal gaz kesintisi oldu. Olayın bununla bağlantısı olabilir mi?" sorusu üzerine Vali Aktaş, kesintinin başka bir mahallede yaşandığını, yetkililerin olayın her yönünü araştırdığını kaydetti.

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