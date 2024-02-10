Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,487.70
BTC/USDT
47,237.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İlyas Gün, Emre Dilek, Aydın Dama  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Deltanın Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 10 dönümlük sazlık alanda yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir yandan çıkış nedeni araştırılan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı
İBB Başkan adayı Kurum mevcut İBB yönetimini eleştirdi: İstanbul'un kandırılan emekçileri sizden hesap soracak

Benzer haberler

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'da şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni geçen yıl 100 bin ziyaretçi gezdi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni geçen yıl 100 bin ziyaretçi gezdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet