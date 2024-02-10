Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Samsun
Deltanın Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 10 dönümlük sazlık alanda yangın çıktı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir yandan çıkış nedeni araştırılan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.