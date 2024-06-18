Dolar
32.59
Euro
35.05
Altın
2,323.90
ETH/USDT
3,430.10
BTC/USDT
65,074.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde korsan taşımacılık yapan sürücünün kullandığı otomobilin, kırmızı ışıkta geçip polis aracına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Abdülkerim Güzel  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

İstanbul

Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda dün akşam, kırmızı ışıkta geçen Kazım D. idaresindeki otomobil polis aracıyla çarpıştı.

Polis memurları S.A, M.S.Y. ve O.B.B. ile otomobilde bulunan Hilal G. (34), A.K.K. (8) ve S.G.K. (6) ambulansla hastaneye götürüldü.

Sağlık durumları iyi olan yaralılardan polis memuru S.A'nın sağ kolunda kırık olduğu tespit edildi.

Otomobilde yaralanan Hilal G. polislere, Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne gelmek için internetten bulduğu Kazım D. ile 400 lira karşılığında anlaştığını söyledi.

Bunun üzerine ekipler, Karayolları Trafik Kanunu gereğince korsan taşımacılıktan faydalanan Hilal G'ye, 2 bin 143 lira idari para cezası verildi.

Bir yıl içerisinde ikinci kez korsan taşımacılık faaliyetinden yakalandığı belirlenen Kazım D'ye ise 64 bin 466 lira para cezası uygulandı, otomobili de 60 gün trafikten menedildi.

Gözaltına alınan Kazım D, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği orman yangını nedeniyle tek yönlü askıya alındı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
İstanbul'da bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı sürdü
RTÜK Başkanı Şahin, örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadelenin süreceğini bildirdi

Benzer haberler

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Edremit'te sahil güvenliği için elektrikli bisikletli polis timleri göreve başladı

Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası oğlunun kabrini ziyaret etti

Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası oğlunun kabrini ziyaret etti
Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi bir kişi polis kurşunuyla yaralandı

Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi bir kişi polis kurşunuyla yaralandı
ABD'nin Arizona eyaletinde polisin siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı tespit edildi

ABD'nin Arizona eyaletinde polisin siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet