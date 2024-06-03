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Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Tevfik İşçi  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Kırklareli

İstiklal Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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