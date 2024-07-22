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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hissedilen 4.7 şiddetindeki deprem sonrası bölgeden yayındayız. (YENİ GÖRÜNTÜ) Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - VTR
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel marş hazırlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı tarafından "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı" hazırlandı.

Oğuzhan Sarı  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel marş hazırlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, sözü ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirilen marşı, sosyal medya hesabından paylaştı.

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