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MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Eylül Aşkın Akçay  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:

"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."

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