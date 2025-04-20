MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.
🗓️ 23 Nisan 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2025
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Gemilerimiz 10.00 - 17.00 arası ziyarete açık olacaktır.
Tüm halkımız davetlidir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/IuLpbqqa1b
Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:
"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."
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