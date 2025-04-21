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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

Betül Bilsel  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

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