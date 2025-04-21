Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
📍 Irak'ın kuzeyi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2025
Irak’ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti.
Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele… pic.twitter.com/ELfNoPY4fV
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