2025-MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri uzatıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.
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