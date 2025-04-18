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Eğitim

2025-MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
2025-MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri uzatıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

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