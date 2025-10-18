Dolar
Gündem

Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulunan şüpheli hakkında iddianame

Savcıyı telefonla arayarak, kendisini Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi gibi tanıtıp, dosyası hakkında lehine karar verilmesi için telkinde bulunan şüpheli hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Büşra Alakoyun  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
İstanbul

AA muhabirinin soruşturma dosyasından derlediği bilgiye göre, şüpheli Alperen Başyurt, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının santral birimini arayarak kendisini HSK üyesi olarak tanıttı ve savcıyla görüşmek istediğini söyledi.

Şüpheli, telefonla görüştüğü savcıya, soruşturması tamamlanan bir dosya için kendisi lehine karar verilmesi yönünde telkinlerde bulundu.

Görüşmede, şüphelinin söz konusu HSK üyesi olmadığını anlayan savcı, Başyurt hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede şüphelinin, yargı görevi yapan cumhuriyet savcısını arayarak görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla kendisi lehine karar verilmesi için üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı.

Başyurt'un "yargı görevini yapanı etkileme" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen iddianame,, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

