Dolar
13.86
Euro
15.65
Altın
1,772.44
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,027.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılıyor
logo
Gündem

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de 20 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 50 kişi gözaltına alındı.

Sercan Küçükşahin   | 10.12.2021
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan 350 polis ile yapılan operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ile kesici ve ateşli silah da ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya’da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı onaylandı
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı

Benzer haberler

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

Hazır giyim sektörü 2022'de ABD pazarına odaklanacak

'Kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul’a getirildi

'Kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul’a getirildi
Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi

Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi