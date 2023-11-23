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Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Kayseri'de bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memurunun, tedavi gördüğü hastanede 34 gün sonra şehit olmasına ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Ramazan Kaya  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık A.T'nin "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından, C.T'nin "silahla tehdit" ve "silahla basit yaralama", H.T'nin "silahla basit yaralama", M.C'nin "mala zarar verme", "hakaret" ve "silahla basit yaralama", M.T'nin "silahla tehdit, "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" ve "hakaret", M.C'nin "silahla basit yaralama", H.T'nin "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs", İ.C'nin de "silahla basit yaralama" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Taraf ifadeleri, kamera görüntüleri, tanık beyanları, doktor raporları ve tüm dosya kapsamına göre, olayın nasıl gerçekleştiğine yer verilen iddianamede, M.C'nin, kardeşi Y.C. ile olay tarihinde oyun oynamak için gittikleri kıraathaneye köylüleri M.T'nin geldiği belirtildi.

M.T'nin, aralarında öğrenci servisi alımıyla ilgili husumet bulunan M.C'yi korkutmak amacıyla oturduğu masanın önüne soda şişesini fırlattığına yer verilen iddianamede, M.C'nin, M.T'nin arkasından, öğrenci servisiyle ilgili olarak "Az daha bizim paramızı çarpacaktı" şeklinde konuştuğu iddiası üzerine tarafların tartışmaya başladığı belirtildi.

İki taraftan diğer sanıkların da dahil olduğu silah, bıçak, balta ve sopalı kavgaya müdahale için polis memuru Murat Akpınar'ın olay yerine geldiği belirtilen iddianamede, "M.T ve H.T'nin, A.T'ye hitaben 'git silahı getir, sık' diyerek azmettirmesi üzerine A.T'nin av tüfeğini getirdiği, M.T'nin, A.T'ye, M.C'yi eli ile göstererek 'bunun kalbine sık' diyerek azmettirdiği, bunun üzerine A.T'nin öldürme kastıyla M.C, M.C. ve C.T'ye bir kaç el ateş ettiği, M.C. ve C.T. ile olaya müdahale etmek için gelen polis memuru Murat Akpınar'ın yaralandığı belirlenmiştir." bilgisine yer verildi.

Olay

Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta, 13 Ağustos'ta bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamış, olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar, A.T'nin tüfekle ateş açması sonucu göğsünden yaralanmıştı.

Akpınar, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün sonra şehit olmuştu.

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