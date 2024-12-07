Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 82 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 82, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 66, Erciyes'te 60, Yıldız Dağı'nda 50, Kop'ta 39, Zigana'da 35, Çambaşı'nda 26, Keltepe'de 25, Nemrut'ta 23, Mersivan ve Akdağ'da 21, Yıldıztepe'de 20, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Hakkari ve Ilgaz'da 16, Haserek'te 10, Uludağ'da 6 ve Yedi Kuyular'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-5
|0
|Kartalkaya
|KY
|-2
|3
|Erciyes
|PB
|-4
|3
|Keltepe
|ÇB
|0
|5
|Yıldıztepe
|KY
|-5
|3
|Çambaşı
|PB
|0
|4
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Mersivan
|PB
|-1
|4
|Ergan
|PB
|-4
|4
|Uludağ
|ÇB
|3
|8
|Yıldız Dağı
|PB
|-3
|4
|Hazarbaba
|PB
|-2
|3
|Nemrut
|S
|-1
|3
|Ovacık
|PB
|-6
|5
|Ilgaz
|KY
|-2
|4
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.