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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 82 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

Özgür Alantor  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 82, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 66, Erciyes'te 60, Yıldız Dağı'nda 50, Kop'ta 39, Zigana'da 35, Çambaşı'nda 26, Keltepe'de 25, Nemrut'ta 23, Mersivan ve Akdağ'da 21, Yıldıztepe'de 20, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Hakkari ve Ilgaz'da 16, Haserek'te 10, Uludağ'da 6 ve Yedi Kuyular'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.12.2024En düşükEn yüksek
PalandökenPB-50
KartalkayaKY-23
ErciyesPB-43
KeltepeÇB05
YıldıztepeKY-53
ÇambaşıPB04
ZiganaGSY1219
MersivanPB-14
ErganPB-44
UludağÇB38
Yıldız DağıPB-34
HazarbabaPB-23
NemrutS-13
OvacıkPB-65
IlgazKY-24

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)

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