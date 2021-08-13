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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi afet bölgesinde bulunan Yeni Camii’de cuma namazının ardından halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi afet bölgesinde bulunan Yeni Camii’de cuma namazının ardından halka hitap ediyor.
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkazda yürütülen çalışmaları inceledi.

Cihan Okur, Bilal Kahyaoğlu   | 13.08.2021
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan binanın bulunduğu alana gelerek, yetkililerden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Arama kurtarma çalışmaları AA muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.

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