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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’ne katılıyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış’ta tavanı çöken otele ilişkin açıklamalarda bulunuyor Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Belgesel Gala Gösterisi"nde salonun tavanı çöktü
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Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

Selami Küçükoğlu, Cüneyt Çelik   | 07.01.2023
Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - AA

Kars

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişiler yıkıntının altında kalarak yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda hafif yaralanan 10 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, gazetecilere, oteldeki alçıpan tavanın çökmesi sonucu olayın yaşandığını belirterek, "10 kişilik hastaneye intikal eden vakamız mevcut. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Sevindirici olan şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan yok." dedi.

Kars Valisi Türker Öksüz de gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Biz ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok. Tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

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